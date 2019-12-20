В Сети появилось шокирующее видео. В ролике с вертолета сбросили автомобиль Gelandewagen.
В Сети появилось шокирующее видео. В ролике с вертолета сбросили автомобиль Gelandewagen.
Двое мужчин из Москвы поспорили на предмет крупного контракта. Проигравший таким способом должен был утилизировать свою машину.
В столице на это не согласилась ни одна фирма, и мужчинам пришлось отправиться в Карелию. По данным , они заключили договор на аренду вертолета с аэропортом Пески.
20-минутный полет на воздушном судне обошелся жителям столицы в 250 тысяч рублей, сообщает . Цена автомобиля
Gelandewagen в среднем составляет один миллион рублей.