В Сети появилось шокирующее видео. В ролике с вертолета сбросили автомобиль Gelandewagen.

В Сети появилось шокирующее видео. В ролике с вертолета сбросили автомобиль Gelandewagen.Двое мужчин из Москвы поспорили на предмет крупного контракта. Проигравший таким способом должен был утилизировать свою машину.В столице на это не согласилась ни одна фирма, и мужчинам пришлось отправиться в Карелию. По данным , они заключили договор на аренду вертолета с аэропортом Пески.20-минутный полет на воздушном судне обошелся жителям столицы в 250 тысяч рублей, сообщает . Цена автомобиляGelandewagen в среднем составляет один миллион рублей.