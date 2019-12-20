В Сети появилось шокирующее видео. На нем запечатлено, как с летящего по небу вертолета сбросили автомобиль Гелендваген.

В Сети появилось шокирующее видео. На нем запечатлено, как с летящего по небу вертолета сбросили автомобиль "Гелендваген".Как оказалось, двое мужчин из Москвы поспорили между собой на предмет крупного контракта. Проигравший таким способом должен был утилизировать свою машину.Так как в столице на это не согласилась ни одна фирма, мужчинам пришлось отправиться в Карелию. По данным издания , там они заключили договор на аренду вертолета с аэропортом Пески.20-минутный полет на воздушном судне обошелся жителям столицы в 250 тысяч рублей, сообщает . А цена самого автомобиля "Гелендваген" в среднем составляет один миллион рублей.