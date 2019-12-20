Певица удивила поклонников экстравагантным образом. Кристина Орбакайте выбрала для съемок новогодней программы на Первом канале сапоги-чулки и неоновый полушубок.

Певица удивила поклонников экстравагантным образом. Кристина Орбакайтевыбрала для съемок новогодней программы на Первом канале сапоги-чулки и неоновый полушубок.Дочь Аллы Пугачевой объявила в соцсети, что зрители увидят и услышат впервую ночь грядущего года премьеру – трек "Она". Артистка показала публике, вкаком необычном образе предстала на ТВ.Материал дополняется