Певица удивила поклонников экстравагантным образом. Кристина Орбакайте
выбрала для съемок новогодней программы на Первом канале сапоги-чулки и неоновый полушубок.
Певица удивила поклонников экстравагантным образом. Кристина Орбакайте
выбрала для съемок новогодней программы на Первом канале сапоги-чулки и неоновый полушубок.
Дочь Аллы Пугачевой объявила в соцсети, что зрители увидят и услышат в
первую ночь грядущего года премьеру – трек "Она". Артистка показала публике, в
каком необычном образе предстала на ТВ.
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