Школьница из Челябинска подверглась травле со стороны одноклассников за то, что не прошла обряд крещения. Нападки начались после урока о толерантном отношении к религиям, сообщает Когда ..

Школьница из Челябинска подверглась травле со стороны одноклассников за то, что не прошла обряд крещения. Нападки начались после урока о толерантном отношении к религиям, сообщаетКогда учитель попросила поднять руки тех, кто был крещен, отреагировал весь класс, кроме одной из учениц. После занятия все остальные дети стали ее избегать, а лучший друг отвернулся от нее, так как боялся чем-нибудь от нее заразиться. Примечательно, что ситуация возмутила даже главу миссионерского отдела Челябинской епархии РПЦ Константина Путника, который призвал родителей провести воспитательную беседу со своими детьми.