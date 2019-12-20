Певицу Наргиз Закирову заподозрили в алкоголизме. Артистка уже не может объективно оценивать происходящее с ней.

Певицу Наргиз Закировузаподозрили в алкоголизме. Артистка уже не может объективно оценивать происходящеес ней.Вокалистка дала большое интервьюскандальной журналистке Ксении Собчак. В ходе беседы певица Наргиз рассказала опричинах ухода из продюсерского центра Максима Фадеева и планах на будущее.Некоторым зрителямпоказалось, что вокалистка снималась у Собчак пьяной. Об этом же говорит популярныйютуб-блогер Anton S."Задушевный домашний бред алкоголика. Красивыемечтания, красивые слова, красивые идеи. Все это облачено в поэтический лад,приправленный алкогольной дымкой и громкими словами. Тупо бред алкоголика", – прокомментировалинтервью обозреватель.Высказался блогер и опланах певицы Наргиз усыновить российского ребенка. Звезда, как выяснилось, ужепредпринимает шаги, чтобы вновь стать матерью. Артистка решила, какоевоспитание даст малышу. Она, например, не планирует водить отпрыска в сад илишколу. Ребенок Закировой будет находиться на домашнемобучении.21 Июл 2019 в 8:52 PDT"Улетел человек вфантазиях. Собчак тоже стояла подмахивала этому бреду. Если вдруг такое случится,что это дите увидит? Лучше оно пойдет в детский сад или школу, чем оно увидиттебя наполовину пьяную. Пьяная! У Собчак она была просто пьяная! Кончаетсяинтервью и ее слова: "О, сейчас надо набухаться! Надеремся в два горла!" -возмущался обозреватель.Anton S отметил, что напоминает ему сомнительныхличностей, которые постоянно собираются около алкомаркетов. "Да просто выпивоха",– эмоционально высказался блогер.Отметим, ранее о пристрастиик алкоголю говорил звездный промоутер Сергей Лавров. "Я все время боялся, чтопевица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько немог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело втом, что артистка трезвой не выходила на сцену. Она брала бутылку виски и таквесь концерт за нее и держалась", – говорил ранее журналистам промоутер.