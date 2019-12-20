Певицу Наргиз Закирову
заподозрили в алкоголизме. Артистка уже не может объективно оценивать происходящее
с ней.
Певицу Наргиз Закирову
заподозрили в алкоголизме. Артистка уже не может объективно оценивать происходящее
с ней.
Вокалистка дала большое интервью
скандальной журналистке Ксении Собчак. В ходе беседы певица Наргиз рассказала о
причинах ухода из продюсерского центра Максима Фадеева и планах на будущее.
Некоторым зрителям
показалось, что вокалистка снималась у Собчак пьяной. Об этом же говорит популярный
ютуб-блогер Anton S.
"Задушевный домашний бред алкоголика. Красивые
мечтания, красивые слова, красивые идеи. Все это облачено в поэтический лад,
приправленный алкогольной дымкой и громкими словами. Тупо бред алкоголика", – прокомментировал
интервью обозреватель.
Высказался блогер и о
планах певицы Наргиз усыновить российского ребенка. Звезда, как выяснилось, уже
предпринимает шаги, чтобы вновь стать матерью. Артистка решила, какое
воспитание даст малышу. Она, например, не планирует водить отпрыска в сад или
школу. Ребенок Закировой будет находиться на домашнем
обучении.
21 Июл 2019 в 8:52 PDT
"Улетел человек в
фантазиях. Собчак тоже стояла подмахивала этому бреду. Если вдруг такое случится,
что это дите увидит? Лучше оно пойдет в детский сад или школу, чем оно увидит
тебя наполовину пьяную. Пьяная! У Собчак она была просто пьяная! Кончается
интервью и ее слова: "О, сейчас надо набухаться! Надеремся в два горла!" -
возмущался обозреватель.
Anton S отметил, что напоминает ему сомнительных
личностей, которые постоянно собираются около алкомаркетов. "Да просто выпивоха",
– эмоционально высказался блогер.
Отметим, ранее о пристрастии
к алкоголю говорил звездный промоутер Сергей Лавров. "Я все время боялся, что
певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не
мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в
том, что артистка трезвой не выходила на сцену. Она брала бутылку виски и так
весь концерт за нее и держалась", – говорил ранее журналистам промоутер.