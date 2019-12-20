В ФСБ прокомментировали стрельбу на Лубянке. По словам правоохранителей, нападавший нейтрализован, в результате стрельбы есть пострадавшие.

Центр общественных связей ФСБ прокомментировал стрельбу на Лубянке."Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка, есть пострадавшие. Нападавший нейтрализован, его личность устанавливается", — говорится в сообщении.Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Путину уже доложено об инциденте.Ранее со ссылкой на ЦОДД сообщалось, что на улице Большая Лубянка перекрыто движение автомобилей.В "Твиттере" метрополитена появилось предупреждение, что вход и выход на станции метро "Лубянка" ограничен.Между тем появляются первые подробности произошедшего. RT пишет, что трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ на Кузнецком мосту и открыли стрельбу. В перестрелке двое нападавших были убиты. Третий нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять. В результате выстрелом был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной.