В ФСБ прокомментировали стрельбу на Лубянке. По словам правоохранителей, нападавший нейтрализован, в результате стрельбы есть пострадавшие.
Центр общественных связей ФСБ прокомментировал стрельбу на Лубянке.
"Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка, есть пострадавшие. Нападавший нейтрализован, его личность устанавливается", — говорится в сообщении.
Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Путину уже доложено об инциденте.
Ранее со ссылкой на ЦОДД сообщалось, что на улице Большая Лубянка перекрыто движение автомобилей.
В "Твиттере" метрополитена появилось предупреждение, что вход и выход на станции метро "Лубянка" ограничен.
Между тем появляются первые подробности произошедшего. RT пишет, что трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ на Кузнецком мосту и открыли стрельбу. В перестрелке двое нападавших были убиты. Третий нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять. В результате выстрелом был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной.