Виктория Боня вновь оконфузилась из-за любви к роскошной жизни. Народ высмеял ее за дешевые понты.

Виктория Боня вновь оконфузилась из-за любви к роскошной жизни. Народ высмеял ее за дешевые понты.В глобальной сети разгорелись нешуточные споры.Телеведущая недавно побывала в Москве, где посетила рождественскийужин и пообщалась с немецким модельером Филиппом Плейном и его друзьями. По всей видимости, Виктория отлично провела время со своим старым приятелем, однако после столь приятного отдыха в хорошей компании нужно было возвращаться домой.Уже на следующееутро Боня должна была прилететь обратно в Лондон. Скорее всего, девушка заранее купила себе билет. Пословам Виктории, у нее был посадочный талон в бизнес-класс, но она добровольнопереместилась в эконом, так как пассажиров практически не было и онамогла с комфортом прилечь сразу на трех сиденьях, сообщает издание .Впрочем, подписчики знаменитости не поверили ей. Люди начали унижать звезду отечественного шоу-бизнеса, на все лады распевая несложный мотив, что у Виктории, на самом деле, не было денег и она просто изначально взяла себе билет в эконом-класс.Тем не менее, у телеведущей нашлось, что ответить. Она записала обращение, которое опубликовала на личной странице в социальной сети "Инстаграм" в разделе сториз. Там девушка показала свой посадочный талон, на котором действительно значится бизнес-класс, а также лихо поставила злопыхателей на место, отметив, что летать в экономе в принципе не зазорно.12 Дек 2019 в 4:56 PST