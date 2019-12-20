У всех случаются тяжелые времена, и знаменитости не исключение. Так сын Дмитрия Нагиева – Кирилл рассказал о страшном диагнозе.

У всех случаются тяжелые времена, и знаменитости не исключение. Так сын Дмитрия Нагиева – Кирилл рассказал о страшном диагнозе.Декабрь в столице выдался странным. На улицах ни грамма снега, дуют сильные ветра, а в Аптекарском огороде даже начали распускаться первые весенние цветы. Падчерица из знаменитой сказки "12 месяцев" с легкостью могла бы набрать целую корзинку, однако, впереди главное зимнее торжество страны, а самым холодным временем года даже и не пахнет.Удручает этот факт и актера Кирилла Нагиева, который сыграл главную роль в комедии "Холоп", что выйдет на большие экраны 26 декабря. Молодой человек признался, что устал от отсутствия снега и подобные выплески переменчивой погоды его удручают."Какое новогоднее настроение может быть при такой погоде? Уменя уже настоящая депрессия началась! Я – очень метеозависимый. Погода встолице сейчас просто удручает!" – рассказал сын знаменитого телеведущего в разговоре с корреспондентами издания "".Стоит заметить, что настоящая клиническая депрессия является очень серьезным диагнозом. Обычно состояние пациента усугубляется за счет того, что в обществе не принято распространяться о психических болезнях, ведь до сих пор существует мнение, что это порицается социумом. Тем не менее, в случае возникновения первых признаков этого заболевания рекомендуется незамедлительно обратиться к специалистам, которые установят точный диагноз и подберут грамотную программу лечения.30 Ноя 2019 в 8:11 PST