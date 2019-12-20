20.12.2019

2019-12-20 12:45:10

Названо лучшее по качеству молоко во Владимирской области

Во Владимире на базе Федерального центра охраны здоровья животных, состоялся VIII конкурс качества коровьего сырого молока.

Оценку качества образцов молока по физико-химическим показателям провели специалисты Испытательного центра ФГБУ «ВНИИЗЖ». В конкурсе приняла участие 31 сельхозорганизация из 7 районов Владимирской области.

Третье место в номинации «За стабильное производство высокосортного молока» жюри присудило сразу трем молочным хозяйствам. Из Меленковского, Суздальского района и Юрьев-Польского района.

Второе место и победа в номинации «За производство молока высокого качества» у стародворцев из Суздальского района.

А лидером признана продукция из Красного села Юрьев-Польского района. Ему присвоена награда «За высокие достижения по качеству производимого молока».