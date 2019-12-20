В Одессе - эпидемия холеры. В холерном бараке старый еврей подзывает доктора:
- Ой, я таки умираю... Позовите, пожалуйста, священника...
- Вы хотите сказать - раввина?
- Нет-нет... священника...
Позвали ему священника из ближайшей церкви, еврей диктует завещание:
- Так как жена моя умерла, а детей у нас нет, завещаю все свое состояние синагоге - половину на нужды бедных, половину - на ее собственные нужды...
Свидетели расписались, священник ушел. Доктора разбирает любопытство.
- Скажите, а все-таки, почему вы позвали священника? Почему не раввина?
Больной смотрит на него широко открытыми глазами.
- Доктор! Ну шо вы такое говорите?! Ребе - в холерный барак!!!
еще анекдот!