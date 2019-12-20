20.12.2019

2019-12-20 12:45:03

Неизлечимо больным детям оказывают паллиативную медпомощь и подключают к аппаратам поддержки жизненных функций

За год в округе Муром специалисты совершили 300 выездов к таким больным, были организованы выездные консультации узких специалистов, юриста и социального работника.

Сейчас в Муроме и районе 54 ребенка с тяжелыми заболеваниями нервной системы, злокачественными новообразованиями и генетическими заболеваниями.

Детская больница округа Муром стала первым лечебным учреждением Владимирской области, где открылось отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям. Это врач-педиатр, специалист по паллиативной медицинской помощи детям, старшая медицинская сестра и психолог. Родственников пациентов учат методам ухода за лежачим больным.

Выездная патронажная служба оснащена легковым автомобилем, укладкой для оказания паллиативной медицинской помощи, аппаратом искусственной вентиляции легких, вакуумным электроотсосом, портативным электрокардиографом, глюкометром.

Приобретены две портативные терапевтические системы и три кислородных медицинских концентратора. Терапевтическая система предназначена для очистки дыхательных путей от легочных выделений. Применение аппаратной поддержки показано пациентам, страдающим таким тяжелым наследственным заболеванием, как муковисцидоз. Оборудование передано семьям с больными детьми по договору безвозмездного пользования.