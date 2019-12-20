Россиян нельзя лишать возможности использовать необходимые им незарегистрированные лекарства, заявил президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции. По его словам, нужные людям препараты необходимо регистрировать.

Россиян нельзя лишать возможности использовать необходимые им незарегистрированные лекарства, заявил президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции. По его словам, нужные людям препараты необходимо регистрировать.Журналисты спросили президента о том, есть ли системное решение проблемы недостатка некоторых жизненно важных препаратов зарубежного производства, которые люди вынуждены заказывать в интернете, нарушая тем самым российское законодательство."Правительство сейчас предложило ряд решений, они начали реализовываться. И одно из них – это регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов. Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время", – рассказал президент.Впрочем, как отметил глава государства, нельзя забывать и о развитии отечественной фармацевтики, комментируя вопрос о том, что некоторые отечественные аналоги уступают иностранным по качеству."Сейчас мы активно развиваем собственную фармацевтическую промышленность. В 90 стран мира мы сейчас экспортируем наши лекарственные препараты. А если мы туда экспортируем, значит, качество этих препаратов признано качеством мирового уровня", – сказал Путин.Ранее ситуацию с нехваткой лекарств прокомментировал премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам премьера, необходимо, чтобы у россиян была возможность выбрать разные препараты.