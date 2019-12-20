Мать Евгения Манюрова рассказала о том, что могло повлиять на его жуткий поступок в центре Москвы. Оказалось, что стрелок с Лубянки питал сильную неприязнь к силовикам.

Мать Евгения Манюрова рассказала о том, что моглоповлиять на его жуткий поступок в центре Москвы. Оказалось, что стрелок сЛубянки питал сильную неприязнь к силовикам.По словам Светланы, ее39-летний сын вообще не употреблял алкоголь и не курил. Предпочитал чай сшиповником и клюквой. Однако, как отметила женщина, в последнее время он былочень раздражительным."Сын ненавидел кагэбэшников", -приводит слова матери стрелка с Лубянки Youtube-канал Baza. Причин странной неприязни она незнает. Кроме того, известно, что у Манюрова был варикоз, он принимал лекарстваот повышенного давления."Язамечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время... У него небыло свободного времени – у него работа и хобби", – рассказала мать устроившегострельбу в центре Москвы мужчины.Удалосьпоговорить о Манюрове и с соседями семьи. Люди утверждают, никогда не подумалибы, что Евгений мог совершить такое преступление. По их словам, он всегда былтихим и застенчивым, в компаниях с друзьями замечен не был, вел спокойный образжизни и очень любил бабушку."Семья интеллигентная, тихая,спокойная, бабушка – заслуженный педагог, совершенно обычная семья. Ну, ондостаточно тихий, замкнутый и одинокий человек", – цитирует соседку стрелка сЛубянки Татьяну Цареву . О том, что произошло в столице, она узнала изСМИ. "Когда стали смотреть репортажи, появились его фотографии, мы узналисвоего соседа", – добавила женщина.Напомним, что стрельбав центре Москвы произошла вечером 19 декабря.Один сотрудник правоохранительных органов был убит, четверо пострадали. Ранениятакже получил гражданский. Стрелком с Лубянки оказался житель Подольска. Он был ликвидирован.Материал дополняется