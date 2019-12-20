Мать Евгения Манюрова рассказала о том, что могло
повлиять на его жуткий поступок в центре Москвы. Оказалось, что стрелок с
Лубянки питал сильную неприязнь к силовикам.
Мать Евгения Манюрова рассказала о том, что могло
повлиять на его жуткий поступок в центре Москвы. Оказалось, что стрелок с
Лубянки питал сильную неприязнь к силовикам.
По словам Светланы, ее
39-летний сын вообще не употреблял алкоголь и не курил. Предпочитал чай с
шиповником и клюквой. Однако, как отметила женщина, в последнее время он был
очень раздражительным.
"Сын ненавидел КГБ-шников", -
приводит слова матери стрелка с Лубянки Youtube-канал Baza. Причин странной неприязни она не
знает. Кроме того, известно, что у Манюрова был варикоз, он принимал лекарства
от повышенного давления.
"Я
замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время... У него не
было свободного времени – у него работа и хобби", – рассказала мать устроившего
стрельбу в центре Москвы мужчины.
Удалось
поговорить о Манюрове и с соседями семьи. Люди утверждают, никогда не подумали
бы, что Евгений мог совершить такое преступление. По их словам, он всегда был
тихим и застенчивым, в компаниях с друзьями замечен не был, вел спокойный образ
жизни и очень любил бабушку.
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