Мать Евгения Манюрова рассказала о том, что могло повлиять на его жуткий поступок в центре Москвы. Оказалось, что стрелок с Лубянки питал сильную неприязнь к силовикам.

Мать Евгения Манюрова рассказала о том, что моглоповлиять на его жуткий поступок в центре Москвы. Оказалось, что стрелок сЛубянки питал сильную неприязнь к силовикам.По словам Светланы, ее39-летний сын вообще не употреблял алкоголь и не курил. Предпочитал чай сшиповником и клюквой. Однако, как отметила женщина, в последнее время он былочень раздражительным."Сын ненавидел КГБ-шников", -приводит слова матери стрелка с Лубянки Youtube-канал Baza. Причин странной неприязни она незнает. Кроме того, известно, что у Манюрова был варикоз, он принимал лекарстваот повышенного давления."Язамечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время... У него небыло свободного времени – у него работа и хобби", – рассказала мать устроившегострельбу в центре Москвы мужчины.Удалосьпоговорить о Манюрове и с соседями семьи. Люди утверждают, никогда не подумалибы, что Евгений мог совершить такое преступление. По их словам, он всегда былтихим и застенчивым, в компаниях с друзьями замечен не был, вел спокойный образжизни и очень любил бабушку.Материал дополняется