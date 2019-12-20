Сестра Жанны Фриске, Наталья, резко отреагировала на вопросы о продюсере Иосифе Пригожине. Ранее музыкальный менеджер раскритиковал решение девушки вернуться в шоу-бизнес.

Сестра Жанны Фриске, Наталья,резко отреагировала на вопросы о продюсереИосифе Пригожине. Ранее музыкальный менеджер раскритиковал решение девушки вернутьсяв шоу-бизнес.Журналисты связались с НатальейФриске по телефону. Сестра артистки звонку была не рада. Она бурноотреагировала на просьбу представителя СМИ прокомментировать высказываниеИосифа Пригожина."Может, мне побриться налысоили еще что-то сделать, чтобы я не была похожа на сестру? Может, нос сломать иличелюсть, чтобы вы все от меня отвалили?" – высказалась Фриске-младшая в беседе с ибросила трубку.Напомним, ранее появились слухи, чтоэкс-солистка группы "Блестящие" решила вернуться насцену. Дескать, штурмовать отечественный шоу-бизнес она будет в образе похожем на имидж именитой родственницы.Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин,услышав сплетни о сестре Жанны Фриске, решил высказаться. Продюсер раскритиковалрешение Он отметил, что не устает удивляться творящемуся на эстраде."Понятно, что ей никто не можетзапретить использовать фамилию Фриске или повторить образ. Более того, всегда найдутсяподпевалы, которые посоветуют это сделать, ведь стать копией – это самаяпростая бизнес-модель, легкий способ заработка. Вот только заменить ушедшуюЖанну будет очень сложно, потому что она оригинал, она сама себя сделала. Ивыжимать по капле из ее популярности – это просто смешно!" – сказал ранее Пригожин сайту"Комсомольская правда".