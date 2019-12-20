В Новосибирске рухнувшая кирпичная арка раздавила легковой автомобиль. Его владелец успел выскочить из салона за секунду до трагедии и тем самым спас себе жизнь.

В Новосибирске рухнувшая кирпичная арка раздавила легковой автомобиль. Его владелец успел выскочить из салона за секунду до трагедии и тем самым спас себе жизнь.Инцидент произошел днем 19 декабря и попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как автопогрузчик при выезде со двора врезается краном в арку и останавливается. Через считанные мгновения кирпичная постройка рухнула, фактически уничтожив припаркованный рядом Subaru.Водителя легковушки спасла реакция — он покинул салон за секунду до того, как машина превратилась в груду металла.