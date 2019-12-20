Вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу в центре Москвы. Правоохранители установили личность злоумышленника и поговорили с его матерью.

Вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу в центре Москвы. Правоохранители установили личность злоумышленника и поговорили с его матерью.В минувший четверг возле здания ФСБ на Большой Лубянке мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета. В результате один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек получили ранения. Убийцу ликвидировали. Следователи возбудили уголовное дело.Правоохранителям удалось оперативно установить личность преступника. Им оказался 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. Ночью в квартире мужчины были проведены обыски. Как передает "", правоохранители обнаружили семь единиц оружия.В квартире находилась и мать злоумышленника. Рыдающая женщина раскрыла шокирующие подробности о сыне. "В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", – поделилась она.Материал дополняется.