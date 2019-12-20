В Волгограде 6-летнего ребенка изъяли у матери. Мальчик, был госпитализирован в состоянии средней тяжести с травмами, как старыми, так и свежими. Его отчим откровенно рассказал, как истязал своего пасынка.

В Волгограде 6-летнего ребенка изъяли у матери, мальчик, госпитализированный в состоянии средней тяжести, пожаловался, что родители его избивали и не давали есть.Тревогу подняли соседи, сообщившие в полицию об систематических избиениях мальчика. Инспектор по делам несовершеннолетних, проверяя полученную информацию вместе с социальным педагогом и представителем органов опеки, обнаружил у ребенка "множественные телесные повреждения".Дальнейшая проверка подтвердила, что мальчик не врал. Его отчим отпираться не стал и довольно откровенно рассказал, как избивал своего пасынка, прививая, таким образом, любовь к чтению."Он читал книгу, не пересказал, я ему взял по жопе хлестать начал, он головой в стенку влетел", — подробно делился мужчина своими методами воспитания.Рассказал отчим и про то, как были повреждены ребра у мальчика: "Он лежал на койке. По жопе его когда хлестал, два раза попал рукой, тут же остановился, извинился."В том, что у ребенка синие руки, мужчина оказался, по его же словам, не виноват. Это жена Анастасия била по ним ремнем, появились болячки и "они начали расходиться".Сейчас мальчик находится в больнице. С ним работают психологи, его лечат, кормят и больше не бьют.В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой полицейские смогут принять процессуальное решение в отношении жестоких родителей.