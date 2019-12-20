20.12.2019

2019-12-20 12:45:10

Первые итоги большой пресс-конференции Владимира Путина

Главное событие дня. Сегодня Президент России Владимир Путин встретился с журналистами. Большая пресс-конференция стала юбилейной, 15-ой по счёту. Она длилась 4 часа 20 минут. Были сегодня в зале - и представители 33 региона. За диалогом своего лидера с прессой следили и активисты ОНФ.

Под занавес года - разговор с журналистами, а по сути - со всей страной. Традиционно за большой пресс-конференцией Президента России Владимира Путина следят миллионы. Во Владимирской области коллективный просмотр организовал региональный исполком Общероссийского народного фронта. Он прошёл в стенах областной научной библиотеки.

"Формат интерактивной платформы общественного обсуждения". Так говорят о нём владимирские активисты ОНФ. Такие встречи в день пресс-конференции - по всей России. Общественники подчёркивают его особую эффективность. Кто, как не журналисты, задаст самые острые вопросы. Пресс-конференцию смотрели активисты из всех районов, студенты РАНХИГС, представители "Молодёжки ОНФ". Вячеслав Картухин, вице-спикер Законодательного Собрания Владимирской области, подчёркивает: пресс-конференция даёт срез всего, чем живёт сегодня страна. Того, что волнует.

Вячеслав Картухин, член регионального штаба ОНФ, заместитель председателя Законодательного собрания области: «Конечно, нас интересуют и наши вопросы. Взгляд Президента на те или иные процессы, происходящие в нашей стране. Есть определённые закономерности, и конечно, каждый на себя примеряет те ответы, которые звучат из уст Президента. Безусловно, идёт обсуждение живое, обмен мнениями».

В зале - журналисты со всего мира. В этот раз аккредитовано рекордное количество представителей СМИ. Российских и зарубежных. Свои вопросы Президенту подготовили и представители 33 региона. Одним из участников встречи с главой государства стал Руслан Меньшиков, главный редактор газеты "Новый город Александров", член регионального штаба ОНФ.

- Надо обязательно оставить вопрос про Александровскую свалку, этот самый актуальный вопрос для нашего района.

Определяя темы накануне пресс-конференции, коллеги решили: главным станет "мусорный вопрос". Александровцы просят прекратить ввоз мусора из Москвы и включить Александровскую свалку в федеральную программу "Чистая страна". Общая тема, конечно, прозвучала. Президент отметил: "просто надо наладить элементарный порядок". Систему переработки бытовых отходов в России, по словам Путина, пришлось создавать с нуля. У регоператоров и властей будет "немало работы". Но ключ к успеху- только прямой диалог, общение с гражданами.

Наталья Баранкова, член регионального штаба ОНФ: «Пока вот нет целой системы по обращению с отходами, действительно, несанкционированные свалки появляются. Очень много вопросов задаётся о том, что есть, и Владимир Владимирович подчеркнул, что есть "серые" схемы обращения с отходами, эти проблемы существовали всегда, мусорная реформа, так скажем, острая. И предстоит решение этих проблем в последующие годы в рамках национального проекта "Экология"».

Экология, демография, благосостояние граждан, больная тема первичного здравоохранения. На это медицинское направление решено выделить дополнительные средства - 550 миллиардов рублей. Опять же тарифы - Путин вновь обращает внимание на контакт между властью и населением.

Анна Паевская, член регионального штаба ОНФ: «Я всегда говорила о том, что уважаю Путина за то, что он умеет слышать и слушать. К сожалению, это дано не каждому представителю власти, как областного, так и муниципального уровня. У нас в области таких примеров полно. И если бы всё было наоборот, и представители властных структур умели людей слышать, договариваться с ними, многие проблемы были бы сняты».

Одна их ключевых тем - предстоящий юбилей Великой Победы. Путин отметил: для нашей страны - это особая дата. Речь - об общей истории и памяти. "Мы будем рады видеть всех, кто решит приехать", заявил Президент.

Несколько часов диалога на самые острые темы. Каждый раз по итогам большой пресс-конференции Президент формирует поручения. Немедленное руководство к действию как на федеральном уровне, так и на местах.

Мария Платанюк, Александр Голубев

«Вести-Владимир»