Певица Лолита Милявская усиленно учит уроки любви от Светланы Лободы. Знаменитость призналась, что младшая подруга действительно является для нее образцом для подражания.

Певица Лолита Милявская усиленно учит "уроки любви" от Светланы Лободы. Знаменитость призналась, что младшая подруга действительно является для нее образцом для подражания.В рамках одного из шоу артистка высказалась освоем уважении к Светлане. Даже несмотря на тот факт, что разница в возрасте двух знаменитостей составляет практически 20 лет, молодая звезда отечественного шоу-бизнеса является вкаком-то роде наставником для своей более старшей коллеги."Мне нравится ее любовь к себе, я во многом у нее учусь. Поскольку мыдружим, я ей всегда говорю: "Света, ты для меня такой пинок в мягкоеместо". У нее очень правильное поведение, она – центр своей вселенной.Ни у Аллы Борисовны такого не было такого, ни у меня", – в своем неизменном юмористическом ключе поведала Милявская в рамкахYouTube-шоу "#безфильтров".Она подчеркнула, что у Лободы имеется невероятная самодостаточность в характере, которой зачастую не хватает ее более взрослым и опытным коллегам. Милявская также заметила, что Примадонна российской эстрады всегда говорила ей, что такое качество стоит развивать в себе, а жгучая брюнетка всегда про себя отмечала, что и Пугачевой этого качества несколько не хватает.Стоит заметить, что Лолита и Светлана дружат уже порядка десяти лет. Не так давно артистки встретились за кулисами "Песни года". Тогда более старшая певица буквально бросилась целовать руки знойной блондинке. Милявская отметила, что в плане межличностных отношений Лобода дает ей очень многое.8 Дек 2019 в 1:01 PST