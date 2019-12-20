Актриса Мария Кожевникова поделилась планами на предстоящие
праздники. Звезда увезет детей за город.
Актриса Мария Кожевникова поделилась планами на предстоящие
праздники. Звезда увезет детей за город.
По словам артистки, Новый год она и ее супруг будут встречать
по-семейному, в компании такой же многодетной пары. Дети Марии Кожевниковой уже
написали письма Деду Морозу. Мальчишки рассказали волшебному старику о том,
как вели себя весь год, и попросили подарки.
Старший сын знаменитости, пятилетний Иван любит футбол,
поэтому загадал мяч и спортивную форму. Средний отпрыск, четырехлетний Максим хочет конструктор Playmobil. Двухлетний Василий мечтает о бетономешалке.
"Это, наверное, уже 115-я бетономешалка в нашем доме будет.
Я не знаю, почему он любит эти машинки", – сказала Мария Кожевникова.
Актриса отметила, что в этот раз ее мальчишки получат только
по одному подарку от Деда Мороза. Звезда решила больше не баловать наследников.
"Ценность к таким вещам меняется, когда их много. Мы вот с
вами росли в то время, когда не было такого многообразия игрушек, поэтому
ценили их больше", – рассудила Мария Кожевникова.
9 Дек 2019 в 7:04 PST
Сама знаменитость никаких дорогих новогодних презентов не
ждет. По словам актрисы, после рождения детей у нее поменялись приоритеты. Сегодня
мечтает об одном: чтобы ее сыновья были здоровы. Именно это
она загадывает под бой курантов.
"Ничего материального мне не нужно, все есть", – призналась
звезда.
, как и многие ее поклонники, ставит на
праздничный стол оливье и сельдь под шубой. Артистка отметила, что себе салаты
делает отдельно – без майонеза. Об этом сообщает