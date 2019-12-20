Актриса Мария Кожевникова поделилась планами на предстоящие праздники. Звезда увезет детей за город.

Актриса Мария Кожевникова поделилась планами на предстоящиепраздники. Звезда увезет детей за город.По словам артистки, Новый год она и ее супруг будут встречатьпо-семейному, в компании такой же многодетной пары. Дети Марии Кожевниковой уженаписали письма Деду Морозу. Мальчишки рассказали волшебному старику о том,как вели себя весь год, и попросили подарки.Старший сын знаменитости, пятилетний Иван любит футбол,поэтому загадал мяч и спортивную форму. Средний отпрыск, четырехлетний Максим хочет конструктор Playmobil. Двухлетний Василий мечтает о бетономешалке."Это, наверное, уже 115-я бетономешалка в нашем доме будет.Я не знаю, почему он любит эти машинки", – сказала Мария Кожевникова.Актриса отметила, что в этот раз ее мальчишки получат толькопо одному подарку от Деда Мороза. Звезда решила больше не баловать наследников."Ценность к таким вещам меняется, когда их много. Мы вот свами росли в то время, когда не было такого многообразия игрушек, поэтомуценили их больше", – рассудила Мария Кожевникова.9 Дек 2019 в 7:04 PSTСама знаменитость никаких дорогих новогодних презентов неждет. По словам актрисы, после рождения детей у нее поменялись приоритеты. Сегоднямечтает об одном: чтобы ее сыновья были здоровы. Именно этоона загадывает под бой курантов."Ничего материального мне не нужно, все есть", – призналасьзвезда., как и многие ее поклонники, ставит напраздничный стол оливье и сельдь под шубой. Артистка отметила, что себе салатыделает отдельно – без майонеза. Об этом сообщает