В последнее время телеведущую Дану Борисову регулярно пытаются уличить в возвращении к наркотикам. Теперь же женщина дала смачного пинка злопыхателям.

В последнее время телеведущую Дану Борисову регулярно пытаются уличить в возвращении к наркотикам. Теперь же женщина дала смачного пинка злопыхателям.Буквально на этой неделе знаменитость угодила в скандал. Ее 12-летняя дочь заявила о "старых новых" проблемах Даны. В итоге, девочку забрал отец бизнесмен Максим Аксенов, а в прессе начала появляться информация, что Борисова вновь подсела на запрещенные вещества.Впрочем, теперь же телеведущая дала опровержение этой информации. В своем микроблоге знаменитость выложила фотографии справок из одной из специализированных клиник, занимающихся лечением наркозависимых. По документам, Дана оказалась абсолютно чиста."Это данные венозной крови самой лучшей Московской химикическитоксической токсикологии на Симферопольском бульваре .Наркотическихсредств психотропных веществ необнаружено.Стоимость теста только навенозную кровь 15 тысяч рублей.А я сдала ещё Волосы на наркотики,стоимость примерно такая же и мочу 🙏А также сдала все абсолютноиндефитичные тесты в первом меде на пирогова.Тоже жду ответ и оттуда.Люди ,почему вы такие жестокие ,злобные ,я главное любите добивать всех,кто слегка упал???У меня Нет ответа на эти вопросы" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – написала звезда отечественного шоу-бизнеса на своей странице в социальной сети "Инстаграм".Отдельно телеведущая высказалась в отношении своей дочери Полины. Знаменитость поблагодарила девочку за "всю грязь,которую получаю от тебя взамен на понимание и любовь".20 Дек 2019 в 7:27 PST