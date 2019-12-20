Действия сотрудников ФСБ, ликвидировавших стрелка с Лубянки спустя 50 минут после начала атаки, оценил бывший сотрудник 9-го Управления КГБ СССР Дмитрий Целяков. Эксперт отметил, что по советским стандартам охрана со своей задачей не справилась, однако у них есть серьезное оправдание.

Действия сотрудников ФСБ, ликвидировавших стрелка с Лубянки спустя 50 минут после начала атаки, оценил бывший сотрудник 9-го Управления КГБ СССР Дмитрий Целяков. Эксперт отметил, что по советским стандартам охрана со своей задачей не справилась, однако у них есть серьезное оправдание.Стрельба возле здания Центрального аппарата ФСБ России на Лубянке в самом сердце Москвы стала событием из ряда вон выходящим. О том, как реагировать на ЧП подобного масштаба планировали в советские времена рассказалбывший сотрудник 9-го Управления КГБ СССР Дмитрий Целяков.Специально для таких случаев, напомнил он, было создано спецподразделение "Вихрь". Необходимость подобной меры стала очевидна после того, как в приемную ЦК КПСС проник гражданин с обрезом. "По советским временам – ЧП гигантского масштаба", – цитирует издание "Росбалт" эксперта. Тогда нарушителя скрутил лично замкоменданта зданий ЦК КПСС Фроловский. Позже он же предложил создать группу, способную всерьез противостоять вооруженному нападению на государственные объекты."Дежурили посуточно, группами по пять человек. "Вихрь" был готов в считанные минуты в полном вооружении выдвинуться в находящиеся в центре Москвы госсздания, в том числе и в здание КГБ, для решения самых серьезных задач", – напомнил Дмитрий Целяков. Само подразделение, добавил он, существует и поныне. Однако оно базируется далеко от центра, поэтому возможности по оперативному реагированию сильно снижены."Как ни печально, но в центре не оказалось места, где бы постоянно дежурили представители спецподразделений, которые за минуты могут скрутить злоумышленника. Именно скрутить. В наше время убийство нападавшего, у которого нет заложников, являлось бы полным провалом", – подчеркнул эксперт.Он заметил, что это необходимо для выяснения мотивов, установления сообщников злоумышленника и прояснения остальных обстоятельств преступления, чтобы затем устранить просчеты в обеспечении безопасности. Сотрудники ФСБ с этой задачей не справились. Однако у них есть серьезное оправдание, о котором Дмитрий Целяков рассказал в интервью газете "Московский комсомолец"."Спецназовцы старались избежать случайных жертв", – объяснил бывший сотрудник КГБ."Достаточно посмотреть, что происходило в подобной ситуации за рубежом, чтобы понять, насколько наши ребята действовали эффективно. В той ситуации, в которой они оказались, они сработали профессионально", – добавил эксперт. По его словам, силовики действовали в условиях, когда на улицах и в окрестных заведениях оставались случайные люди, а архитектура местности могла провоцировать многочисленные рикошеты в случае активной перестрелки.