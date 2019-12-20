Телеведущая Анфиса Чехова не стесняется постоянно показывать свое полуобнаженное тело. Собственно, этот раз не стал исключением – звезда снова разделась.

Телеведущая Анфиса Чехова не стесняется постоянно показывать свое полуобнаженное тело. Собственно, этот раз не стал исключением – звезда снова разделась.Светская львица называет себя "бельевистой". Если нудисты предпочитают оставаться совсем голыми, то актриса предпочитает надевать шикарное нижнее белье."Хлебом меня не корми, дай в красивом белье поразгуливать", – призналась Чехова.Оказалось, Анфиса в очередной раз всего-навсего рекламирует шоурум. Поэтому многие подписчики уверены, что такая любовь к кружеву вызвана лишь кругленькой суммой, которую телеведущая получает за свои услуги.Многие фолловеры стали оставлять грязные комментарии. Собственно, этого и следует ожидать, когда регулярно демонстрируешь свое неприкрытое тело. "Анфиса, как все банально! Зачем нам твое нижнее бель? Давай без!", "Лучше без белья чтоб было эффектно!", – оставляли похабные предложения фанаты.20 Дек 2019 в 2:56 PST"Нудизм интереснее будет... Переквалифицируйтесь уже", – иронично посоветовал пользователь Сети.Кроме того, по данным "Экспресс газеты", в Сети активно распространяются слухи, что Чехова подрабатывает эскортом. В таком случае "полуобнаженные" снимки являются неотъемлимой частью ее работы.