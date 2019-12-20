Президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков погиб в страшной аварии. ДТП случилось вечером 19 декабря в Краснослободском районе республики. По данным , автомобиль Kia Stinger, за рулем ..

Президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков погиб в страшной аварии. ДТП случилось вечером 19 декабря в Краснослободском районе республики.По данным , автомобиль Kia Stinger, за рулем которого сидел глава федерации, врезался в полуприцеп тягача. От полученных травм водитель скончался на месте.В пресс-службе регионального ведомства отметили, что Александр Яшков посвятил жизнь футболу и развитию в Мордовии. "В разные годы возглавлял Федерацию футбола Мордовии и межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья "Мордовия", – говорится в официальном сообщении.