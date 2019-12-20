С партийной принадлежностью отставка не связана. Так прокомментировал уход с поста губернатора Иркутской области Сергея Левченко президент России Владимир Путин. На Большой пресс-конференции Путин напомнил. Что губернаторами в разных регионах работают и представители КПРФ и ЛДПР, других партий.

С партийной принадлежностью отставка не связана. Так прокомментировал уход с поста губернатора Иркутской области Сергея Левченко президент России Владимир Путин. На Большой пресс-конференции Путин напомнил. Что губернаторами в разных регионах работают и представители КПРФ и ЛДПР, других партий.Владимир Путин подчеркнул, что для него партийная принадлежность губернаторов вообще не имеет значения. "Главное, — подчеркнул глава российского государства, чтобы человек эффективно работал".Путин добавил, что наряду с положительными результатами работы Левченко в области, у него есть и другие "красноречивые цифры". И они свидетельствуют о том, что в Иркутске много проблем."Я не хочу бросать камни в человека, который уже ушел. Конечно, особенно на первом этапе работы он старался и прочее, но там, в этих условиях, нужен специалист, который хорошо разбирается в тех вопросах, которые подлежат решению. Я не могу сказать, что губернатор Левченко совсем уж плохо там работал. Нет, — подчеркнул президент России. — Но ситуация, которая там сложилась, слишком сложна для того, чтобы работать, не спеша".При этом Путин добавил, решение он принимал не сразу, к нему обращались на местах люди с вопросом: когда вы нам сюда пришлете других людей?12 декабря 2019 года Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию. Врио главы Приангарья был назначен Игорь Кобзев. Ранее он был замглавы МЧС — главным государственным инспектором России по пожарному надзору."Думаю, что человек, которого мы сейчас выбрали — замминистра по чрезвычайным ситуациям — он со своими задачами справится", — выразил уверенность президент.