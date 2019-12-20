В городе Тулун в Иркутской области произошла трагедия. В ходе ремонта детского сада произошел обвал грунта, который унес жизни троих человек. Обстоятельства происшествия выясняет полиция, ..

В городе Тулун в Иркутской области произошла трагедия. В ходе ремонта детского сада произошел обвал грунта, который унес жизни троих человек. Обстоятельства происшествия выясняет полиция, сообщаетПо сообщениям СМИ, инцидент произошел на улице Песочная. По предварительным данным, помимо погибших есть и двое пострадавших людей. Предположительно, в результате обрушения погибли рабочие, которые занимались восстановлением инфраструктуры после серии природных катаклизмов, обрушившихся на регион летом и осенью 2019 года.