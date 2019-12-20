Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о том, что якобы сестра Жанны Фриске Наталья возвращается в шоу-бизнес, причем в образе, очень похожим на имидж именитой родственницы. Продюсер заявил, что это просто смешно.

Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о том, что якобы сестра Жанны Фриске Наталья возвращается в шоу-бизнес, причем в образе, очень похожим на имидж именитой родственницы. Продюсер заявил, что "это просто смешно".Материал дополняется