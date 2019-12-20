Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о том, что якобы сестра Жанны Фриске Наталья возвращается в шоу-бизнес, причем в образе, очень похожим на имидж именитой родственницы. Продюсер заявил, что это просто смешно.
<a href="https://33live.ru/novosti/20-12-2019-prigozhin-nanes-neozhidannyj-udar-friske.html" target="_blank">Пригожин нанес неожиданный удар Фриске</a> - Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о том, что якобы сестра Жанны Фриске Наталья возвращается в шоу-бизнес, причем в образе, очень похожим на имидж именитой родственницы. Продюсер заявил, что это просто смешно.
[url=https://33live.ru/novosti/20-12-2019-prigozhin-nanes-neozhidannyj-udar-friske.html]Пригожин нанес неожиданный удар Фриске[/url] - Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о том, что якобы сестра Жанны Фриске Наталья возвращается в шоу-бизнес, причем в образе, очень похожим на имидж именитой родственницы. Продюсер заявил, что это просто смешно.