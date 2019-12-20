Попытки сравнить сталинизм с фашизмом являются верхом цинизма, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Большой пресс-конференции.

Попытки сравнить сталинизм с фашизмом являются верхом цинизма, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Большой пресс-конференции.По мнению главы государства, можно предавать анафеме сталинизм и тоталитаризм в целом, и такие упреки будут отчасти заслуженными. "Но ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма", — подчеркнул российский лидер, предложив тем, кто не знает историю, почитать документы того времени.Владимир Путин также сообщил, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне намерен подготовить специальную статью. По его словам, запрошенные им материалы из архивов все раскладывают по полочкам. "Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером", — указал президент России, напомнив, что руководители Франции и Великобритании при этом "с ним встречались и подписывали бумажки".