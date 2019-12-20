Бывшая участница шоу Дороти, представляющаяся наследницей
подруги-миллионерши, ворвалась на эфир. Женщина едва не сорвала Давай поженимся! на Первом
канале.
Бывшая участница шоу Дороти, представляющаяся наследницей
подруги-миллионерши, ворвалась на эфир. Женщина едва не сорвала "Давай поженимся!" на Первом
канале.
Дороти искала
себе жениха в одном из ноябрьских выпусков, но ушла ни с чем. Одним из женихов,
борющихся за ее сердце, стал 61-летний Александр, который заявил, что он
экс-разведчик. Тогда конкурсантка отвергла его.
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