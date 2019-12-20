Бывшая участница шоу Дороти, представляющаяся наследницей подруги-миллионерши, ворвалась на эфир. Женщина едва не сорвала Давай поженимся! на Первом канале.

Бывшая участница шоу Дороти, представляющаяся наследницейподруги-миллионерши, ворвалась на эфир. Женщина едва не сорвала "Давай поженимся!" на Первомканале.Дороти искаласебе жениха в одном из ноябрьских выпусков, но ушла ни с чем. Одним из женихов,борющихся за ее сердце, стал 61-летний Александр, который заявил, что онэкс-разведчик. Тогда конкурсантка отвергла его.Материал дополняется