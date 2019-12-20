Теледива предстала в образе Снегурочки. Лариса Гузеева нарядилась в короткую белую шубку и пушистую шапочку, чем вызвала восторг и умиление россиян.

Теледивапредстала в образе Снегурочки. Лариса Гузеева нарядилась в короткую белую шубкуи пушистую шапочку, чем вызвала восторг и умиление россиян.Звездазапечатлела рабочие моменты съемок новогоднего шоу Первого канала, в которыхпару ей составил шоумен Дмитрий Нагиев. Кадрами артистка поделилась в соцсети. "Да, я не белая и не пушистая! Ну и какая я Снегурочка!Но! Я могу над собой посмеяться! Дима невероятный, большой Артист! Горжусь исчастлива иногда поработать вместе", – подписала снимки Лариса Гузеева.Материал дополняется