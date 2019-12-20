Теледива
предстала в образе Снегурочки. Лариса Гузеева нарядилась в короткую белую шубку
и пушистую шапочку, чем вызвала восторг и умиление россиян.
Теледива
предстала в образе Снегурочки. Лариса Гузеева нарядилась в короткую белую шубку
и пушистую шапочку, чем вызвала восторг и умиление россиян.
Звезда
запечатлела рабочие моменты съемок новогоднего шоу Первого канала, в которых
пару ей составил шоумен Дмитрий Нагиев. Кадрами артистка поделилась в соцсети. "Да, я не белая и не пушистая! Ну и какая я Снегурочка!
Но! Я могу над собой посмеяться! Дима невероятный, большой Артист! Горжусь и
счастлива иногда поработать вместе", – подписала снимки Лариса Гузеева.
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