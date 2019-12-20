Президент России Владимир Путин сообщил, что идея создания Союзного государства была правильной, поскольку русский и белорусский народы то же самое, что украинский и русский в этническом смысле слова, а также с точки зрения духовных начал. Соответствующее заявление глава государства сделал во время Большой пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин сообщил, что идея создания Союзного государства была правильной, поскольку русский и белорусский народы то же самое, что украинский и русский в этническом смысле слова, а также с точки зрения духовных начал. Соответствующее заявление глава государства сделал во время Большой пресс-конференции.Владимир Путин отметил, что при этом основополагающие решения по поводу строительства Союзного государства в подавляющем большинстве не реализованы. По словам президента, 90 процентов не сделано по каждому из вопросов. Кроме того, даже интеграционные процессы в рамках ЕАЭС продвинулись дальше.Путин подчеркнул, что Москва понимает природу проблемных вопросов, потому готова продолжать диалог с Белоруссией. По его словам, российская сторона по очень многим каналам поддерживает "белорусских друзей". Например, только одних кредитов выдано около семи миллиардов долларов. "И дальше будем продолжать это делать", — отметил президент, добавляя, что все должно совершаться в ходе диалога.Глава государства рассказал, что работа в этом направлении идет очень спокойно и уравновешенно. "Мы добиваемся уже согласования по некоторым пунктам", — отметил Путин.Президент рассказал, что Белоруссия хочет получать газ по цене Смоленской области, которая находится по соседству. При этом глава государства подчеркнул, что данная область является самой дотируемой в России, поскольку наиболее удаленная от мест добычи. Владимир Путин отметил, что забегать вперед и начинать дотировать ценами на газ Белоруссию в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибочно.