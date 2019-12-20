По мнению Владимира Путина, британскому премьеру Борису Джонсону помогло победить на внеочередных парламентских выборах тонкое чутье политических настроений в обществе.

По мнению Владимира Путина, британскому премьеру Борису Джонсону помогло победить на внеочередных парламентских выборах тонкое чутье политических настроений в обществе. Об этом президент России сообщил, отвечая на вопросы журналистов в рамках Большой пресс-конференции."Можно поздравить господина Джонсона. Он тоньше чувствовал, чем его политические противники, настроения в британском обществе. Он победил", — заявил российский лидер, добавив, что теперь, видимо, Джонсон сможет реализовать свои планы по выводу Великобритании из Евросоюза.Консервативная партия, лидером которой является Борис Джонсон, победила на них с большим отрывом.