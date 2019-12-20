Самыми тяжелыми моментами своего нахождения у власти для президента России Владимира Путина стали крупные теракты, прежде всего захват заложников в школе № 1 Беслана в сентябре 2004 года и Театрального центра на Дубровке в 2002 году.

Самыми тяжелыми моментами своего нахождения у власти для президента России Владимира Путина стали крупные теракты, прежде всего захват заложников в школе №1 Беслана в сентябре 2004 года и Театрального центра на Дубровке в 2002 году.Об этом глава государства рассказал в ходе Большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о самых тяжелых моментах своего президентства.Путин отметил, несмотря на то, что пока не удалось окончательно победить бедность, Российская Федерация сейчас и в начале 2000 годов – это почти две разных страны.Говоря о том, какой след в истории оставит его пребывание у власти, президент РФ подчеркнул, что оценивать это — есть удел будущих поколений.