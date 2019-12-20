В ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин объяснил засекречивание дела Голунова необходимостью защиты информации об оперативно-розыскной деятельности.

В ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин объяснил засекречивание дела Голунова необходимостью защиты информации об оперативно-розыскной деятельности.Путин напомнил, что по делу Голунова из МВД уволены пять человек, в их отношении возбуждены уголовные дела.Как сообщалось, специального корреспондента издания Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено на фоне широкого общественного резонанса, вызванного его арестом.По словам Голунова, наркотики ему подбросили, а возбуждение уголовного дела связано с его материалом о ритуальном бизнесе, подготовленным им перед задержанием.Первоначально делом Голунова занималась столичная полиция, которая после его освобождения начала проверку своих сотрудников, задерживавших его. В июне по решению Генеральной прокуратуры дело было передано в Следственный комитет.Через семь месяцев после освобождения Голунова в его деле так и не появилось подозреваемых. В декабре журналист обратился в ФСБ России с просьбой начать проверку в отношении полицейских, участвовавших в его задержании, так как, по его мнению, СК бездействует.