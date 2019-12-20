Закредитованность российских оборонных предприятий – это серьезный вопрос. Речь идет о сотнях миллиардов долларов, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции.

Закредитованность российских оборонных предприятий – это серьезный вопрос. Речь идет о сотнях миллиардов долларов, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции.Глава государства добавил, что поручил в течение недели подготовить решение проблемы. Центральный банк, правительство и сами оборонные компании ищут способ развязать этот узел, что вполне возможно сделать, уверен президент.