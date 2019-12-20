В ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о сокращении срока оформления материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке почти в два раза.

В ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о сокращении срока оформления материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке почти в два раза.Путин отметил, что в настоящее время процедуры получения этих средств чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей. По его словам, необходимо менять данную ситуацию и уменьшать количество дней, которое требуется для того, чтобы внести эти средства материнского капитала в качестве первичного вклада или погашения ипотеки."Сейчас в целом такие решения принимаются, количество этих дней будет сокращено почти в два раза", — сказал Путин.По словам президента, в случае запуска этого механизма, процедуру оформления может занять один день.