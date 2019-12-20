Компании Иннопрактика создана для продвижения отечественных разработок в российский бизнес, рассказал на Большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин. Он также назвал полезной и важной работу медицинской компании Номеко.

Компании "Иннопрактика" создана для продвижения отечественных разработок в российский бизнес, рассказал на Большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин. Он также назвал полезной и важной работу медицинской компании "Номеко".Так президент отреагировал на вопрос представителя русской службы Би-би-си о Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой, которые работают в "Иннопрактике" и "Номеко". Корреспондентка Би-би-си назвала их дочерями российского президента."Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом, упомянули одну женщину, вторую, — добавил Путин. — Вы же не все рассказали, наверное. Вы тогда поковыряйтесь там поподробнее и поймете, какой у них на самом деле бизнес и есть ли он как таковой, и кому там что принадлежит, и кто чем помогает".Владимир Путин отметил, что вопрос с "Иннопрактикой" давний. Это инициатива ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего, а сам Владимир Путин напомнил, что президент России — председатель попечительского совета МГУ. Поэтому Путин признался, что правильное и законное желание наших высших учебных заведений — сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями российских производителей и выгодополучателей внутри российской экономики.Глава российского государства прояснил, что часто приходится за границей, в том числе в Великобритании, покупать то, что можно производить в самой России. Главный вопрос: в соединении того, что мы можем генерировать сами и то, что требуется российским предприятиям при определенных закупках. В этом смысл "Иннопрактики". "Иннопрактика" объединяет Центр национального интеллектуального резерва МГУ и фонд "Национальное интеллектуальное развитие".Компания стала сотрудничать с МГУ потому, что в университете, по словам президента, очень много талантливых людей, готовых предложить свои инновации российскому бизнесу."Это такое звено между наукой и образованием и нашим реальным сектором экономики, вот они чем занимаются. Дай им Бог успехов, чтобы они добились зримых, желаемых всеми нами результатов", — пожелал президент.Что касается "Номеко", то Путин обратил внимание на то, что речь идет о применении высоких технологий в медицины."У нас убыль населения 260 тысяч человек за этот год, — возмутился президент. — Неприемлемая для нас цифра. Все, что связано со снижением смертности от внешних и внутренних факторов, все, что связано с развитием медицины, является одним из приоритетов Российской Федерации. Я думаю, что эту работу нужно только поприветствовать".Цель "Номеко" — "создать интерфейс взаимодействия между ведущими научно-исследовательскими организациями и медицинскими учреждениями для эффективного внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения в практическую работу клиник.Что же касается родственных связях с Катериной Тихоновой и Марией Воронцовой, то просьбу подтвердить родство с ними Владимир Путин оставил без ответа.