Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя спешить и совершать опрометчивых шагов в вопросах изменения Конституции, в том числе по исключению оговорки подряд в части президентских сроков.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя спешить и совершать опрометчивых шагов в вопросах изменения Конституции, в том числе по исключению оговорки "подряд" в части президентских сроков.Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину, которое было показано телеканалом "Россия 24", отвечая на вопрос, когда в Конституцию РФ могут быть внесены изменения, исключающие оговорку "подряд" относительно двух президентских сроков.Глава государства подчеркнул, что считает не лишенным оснований предложение парламентских партий о расширении президентских полномочий.Он отметил, что российское общество развивается, сложилась устойчивая многопартийная система, укрепляются парламентские институты и граждане хотят большей ответственности от политиков за принимаемые решения.Путин назвал такое желание "вполне обоснованным", но призвал не делать при этом опрометчивых поспешных шагов.Президент сказал, что "дискуссия идет, я тоже буду смотреть, как она развивается".Полную версию интервью смотрите в воскресенье, 22 декабря, в 22:00 в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".