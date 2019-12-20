В ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркнул, что закон о суверенном интернете направлен на функционирование рунета, в случае попытки отключения страны от глобальной сети.

В ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркнул, что закон о суверенном интернете направлен на функционирование рунета, в случае попытки отключения страны от глобальной сети."Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся делать этого", — сказал Путин.Президент пояснил, что закон, о суверенном интернете направлен только на недопущение негативных последствий, связанных с возможным отключением от мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей.Глава государства подчеркнул, что именно в этом заключается суверенитет. "Чтобы у нас были собственные ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас. Смысл закона только в этом", — отметил Путин.Он подчеркнул, что термины "свободный интернет" и "суверенный интернет" друг другу не противоречат.