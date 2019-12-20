Иосиф Сталин никогда не встречался с Адольфом Гитлером лично, а СССР последним из государств Европы подписал с Германией пакт о ненападении.

Иосиф Сталин никогда не встречался с Адольфом Гитлером лично, а СССР последним из государств Европы подписал с Германией пакт о ненападении.Об этом мировой общественности напомнил президент России Владимир Путин на Большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о своем отношении к резолюции Европарламента, которая приравняла СССР к нацистской Германии."Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании с ним встречались и бумажки подписывали", — констатировал Путин.Говоря о пакте Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года и подписанного к нему секретного приложения, президент РФ подчеркнул, что СССР было последним государством Европы, которое подписало с Третьим рейхом договором о ненападении.По мнению Путина, в данных обстоятельствах у Советского Союза не оставалось другого выбора.Говоря о секретном протоколе к пакту, в котором был прописан раздел Польши между СССР и Германией, глава государства подчеркнул, что не надо забывать ряд обстоятельств. Во-первых, Польша ранее сама участвовала в разделе Чехословакии, забрав у нее два района. Во-вторых, советские войска вошли на территорию Польши только после того, как местное правительство утратило контроль над своими вооруженными силами и договариваться Москве было не с кем.