На большой пресс-конференции вопрос президенту России задала корреспондент программы Вести Самара Ольга Федорова. Путин выбрал самарского корреспондента по табличке Наводим мосты.

На большой пресс-конференции вопрос президенту России задала корреспондент программы "Вести Самара" Ольга Федорова. Путин выбрал самарского корреспондента по табличке "Наводим мосты".Вопрос журналиста касался того, как президент оценивает экономический эффект от строительства автомобильного моста через Волгу и вхождения Самарской области в международный транспортный коридор "Европа – Западный Китай".Глава государства считает, что несмотря на большой товарооборот с Китаем и братскими республиками сегодня, развитие инфраструктуры явно недостаточное. "К сожалению, отстали немного от наших казахстанских друзей, которые свою часть дороги уже проложили. И мы должны сделать свою часть работы.Это касается тех мостовых сооружений, о которых вы упомянули", — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на вопрос.Отметим, сегодня стало известно, что из федерального бюджета до конца года будет выделено 12 миллиардов рублей на закупку стройматериалов для возведения грандиозного мостового перехода через Волгу. Проект курирует лично губернатор региона Дмитрий Азаров.