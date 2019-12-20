Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в список богатейших блогеров планеты. Девочку полюбили за забавные видео.

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в список богатейших блогеров планеты. Девочку полюбили за забавные видео.Наверное, среди российских детей, умеющих пользоваться интернетом, мало кто не знает задорную малышку из Краснодарского края. Вместе с родителями маленькая Анастасия, более известная как блогер Лайк Настя, путешествует по всему мируи рассказывает о посещении всевозможных парков развлечений и вообще о своей жизни и ее простых детских радостях. Несколько миллионов подписчиков, миллиарды просмотров ее роликов на видеохостинге "Ютуб" являются удивительными показателями для столь юной медиаперсоной. Впрочем, как тут оторвать взгляд, когда на экране маленькая милая девочка рассказывает какую-нибудь историю? Правда, мало кто знает, что забавные видео приносят родителям Радзинской огромные доходы.Поразительно, но девочка вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых ютуб-блогеров планетыпо версии Forbes. Ее доход составляет порядка 18 миллионов долларов в год. Родители Насти впервые начали снимать видео с дочкой,когда она была совсем крохой. Настенька родилась с диагнозом ДЦП, и пара хотела показывать своимродным, как проходит лечение наследницы.В то же время в российских соцсетях вовсю разгуливаетдругая версия: якобы родители Насти, в прошлом бизнесмены, сознательновложили в раскрутку девочки довольно приличную сумму. Впрочем, их усилия в итогеокупились сполна.