В Великобритании ревнивый муж забил жену до смерти, заставив ее проглотить обручальное кольцо. По данным экспертизы, женщина получила 37 переломов и коллапс легких.

В Великобритании ревнивый муж забил жену до смерти, заставив ее проглотить обручальное кольцо. По данным экспертизы, женщина получила 37 переломов и коллапс легких, пишет The Sun.28-летний Шон Дайсон сначала отрицал убийство 30-летней супруги Люси-Энн Раштон, однако в ходе судебного разбирательства изменил показания.Прокурор Саймон Джонс назвал женщину жертвой домашнего насилия."Отношения подсудимого и Люси лучше всего можно описать словом "токсичные". Люси стала жертвой долгого и очень жестокого избиения. Нет никакого оправдания для следовавших друг за другом ударов и пинков. Это произошло из-за вспышки ревности у жестокого человека", – сказал обвинитель.По его словам, Дайсон не просто избивал жену, но даже прыгал по ее груди и спине.Причиной ревности стал телефонный звонок: Раштон позвонил ее бывший бойфренд. На следующий день муж велел ей проглотить обручальное кольцо и заявил, что расстается с ней. Это произошло на глазах у ребенка. Судя по всему, Раштон спрятала кольцо во рту, но не проглотила: его позже нашли в доме.Позже в тот же день Дайсон позвонил в службу спасения. Приехавшие врачи нашли тело его обнаженной жены на кровати. Тем временем Дайсон скрылся, а затем позвонил родным и сказал, что его супруга захлебнулась, когда он облил ее водой, чтобы разбудить.Как выяснилось, ранее мужчина уже угрожал жене, и она жаловалась родственникам, опасаясь, что супруг ее убьет.Приговор Дайсону должны вынести 20 декабря.