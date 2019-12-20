Стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина снова госпитализирована. О состоянии артистки рассказали муж Бари Алибасов и дочь Ольга Шукшина.19 Дек 2019 в 5:01 PSTМатериал дополняется

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