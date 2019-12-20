Отечественная экономика адаптировалась к внешним шокам, а рубль стал более устойчив. С соответствующим заявлением выступил президент России Владимир Путин во время Большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Отечественная экономика адаптировалась к внешним шокам, а рубль стал более устойчив. С соответствующим заявлением выступил президент России Владимир Путин во время Большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.Российский лидер отметил, что во взаимных санкциях нет ничего хорошего. Кроме того, обратил внимание президент, национальная валюта стала более устойчивой в связи с возможными колебаниями цен на энергоносители. Владимир Путин сообщил, что в этом смысле происходит определенное отстегивание нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти.Ранее во время Большой пресс-конференции глава государства заявил, что годовая инфляция в настоящее время замедлилась на 3,25 процента. В начале 2020 года она может приблизиться к трем.