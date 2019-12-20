22-летняя участница Дома-2 Розалия Райсон исполнила свою давнюю мечту. Она легла под хирургический нож ради новой груди.

22-летняя участница "Дома-2" Розалия Райсон исполнила свою давнюю мечту. Она легла под хирургический нож ради новой груди.Первое, что сделала девушка после операции – поделилась снимком на своей странице в социальной сети Инстаграм. На фото она лежит на больничной койке, а рядом сидит ее 35-летний супруг Андрей Шабарин и держит возлюбленную за руку.По словам Розалии, муж предлагал ей сделать грудь еще год назад. Но он не настаивал, поэтому вскоре забыл об этой идее. А девушка намотала это себе на ус. Поэтому сейчас она решилась на отважный шаг, чтобы порадовать избранника.Также Райсон отметила, для нее не имеет значения, что подумают окружающие о сделанной ей пластической операции. Она считает, что это не касается чужих людей. Важно лишь то, как к этому относится она сама и Андрей."Кто там за, кто против – меня вообще не волнует. Не им с этим жить, а нам", – подчеркнула звезда "Дома-2".Участница телестройки увеличила грудь всего на полразмера, а также изменила ее форму. Проводивший операцию врач использовал импланты бразильской фирмы.Райсон также раскритиковала тех, кто думает, что мамопластика влияет на рождение потомства. По ее словам, на беременность и кормление новорожденных операция ни коим образом не влияет.К слову, сама Розалия пока детей заводить не хочет. Ведь они с Андреем поженились всего пару месяцев назад. Супруги хотят продлить эйфорию и насладиться друг другом сполна прежде, чем рожать наследников. Кроме того, дети – это очень серьезно, к ним надо подготовиться."Детей хотим, планируем, но где-то через год. А пока хочу заняться своей внешностью, ничего плохого в этом не вижу", – поделилась .