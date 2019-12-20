Центральный Банк России опубликовал последние данные о торгах на бирже. Отечественная валюта укрепляет позиции после недавнего падения. Официальный на сегодня, 20 декабря, составляет 62,52 за ..

Центральный Банк России опубликовал последние данные о торгах на бирже. Отечественная валюта укрепляет позиции после недавнего падения. Официальный на сегодня, 20 декабря, составляет 62,52 за доллар и 69,58 за евро.Однако аналитики предупреждают: радоваться россиянам пока рано. К концу недели отечественная валюта будет тяготеть к ослаблению. Падению рубля будет способствовать недавнее снижение ключевой ставки ЦБ, передает "".