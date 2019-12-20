20.12.2019

2019-12-20 17:00:03

С риском для жизни егеря вытащили из полыньи пятнистого оленя

Работники Собинского госохотхозяйства спасли пятнистого оленя, попавшего в «ледовый плен». Происшествие случилось 6 декабря. Взрослый самец пятнистого оленя, спасаясь от стаи собак, попал в большую полынью на Клязьме. Животное плавало в ледяной воде и не могло выбраться на берег. Его заметил житель села Заречное Собинского района Александр Евстегнеев, который рыбачил неподалёку. Он связался с сотрудниками охотничьего хозяйства и сообщил о происшествии. Они моментально выехали на место. Рискуя жизнью, передвигаясь по тонкому льду, сотрудник госохотхозяйства Александр Ермоленко подобрался к теряющему силы оленю и набросить на его рога крепкую веревку. Животное достали из полыньи. Потеряв силы и получив переохлаждение, олень долго лежал, не мог встать и самостоятельно передвигаться. Его переместили на сухое место на берегу. Спустя 3 часа олень смог подняться и уйти в пойму. Сообщает пресс-служба администрации области.