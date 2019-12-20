Балерина Анастасия Волочкова по праву считается гуру шпагата. Тем не менее, она все равно старается каждый раз вносить что-то новое, чтобы удивлять поклонников.

Балерина Анастасия Волочкова по праву считается гуру шпагата. Тем не менее, она все равно старается каждый раз вносить что-то новое, чтобы удивлять поклонников.По словам светской львицы, ей нравится совершать несвойственные для нее вещи. Ей действительно интересно обучаться новому."И зрителю я предстаю в неожиданном амплуа", – добавила звезда.К слову, речь шла о новом трюке, который Анастасия включила в ее спектакль "Балерина в зазеркалье цирка". Конечно, это шпагат, но только он исполняется во вращении и на большой высоте на лебедке."Голова кружится уже не только от успеха. И страшно немного трюки цирковые в воздухе исполнять...", – призналась Волочкова.20 Дек 2019 в 7:25 PSTПреданные поклонники стали заваливать приму комплиментами. "Просто супер шпагат!", "Красиво очень!", "Вы такая милая, нежная и хрупкая на этом фото", "Как много вложено труда! Но результат!Полет!", – восторгались фолловеры."Молодец! А где все хейтеры подевались, что-то подозрительно тихо?", – поинтересовался подписчик.Но без злопыхателей, конечно, никуда. Они, как всегда, быстренько дали о себе знать. "Скромнее быть не побывали? Я вам не завидую, мне вас жаль", "Опять за свое! Давай что-нибудь интересное!", – негодовали критики.