В Набережных Челнах сбитая автобусом девушка сумела перегруппироваться и оттолкнулась ногами, чтобы не попасть под колеса.

В Набережных Челнах сбитая девушка сумела перегруппироваться и оттолкнуться ногами от надвигающегося на нее автобуса.Инцидент произошел во вторник, 17 декабря, на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на улице Машиностроительной. Девушка в капюшоне, не смотря по сторонам, внезапно вышла перед автобусом из-за притормозившего автомобиля.Водитель нажал на тормоз, однако на скользкой дороге автобус не смог мгновенно остановиться. Однако, благодаря везению и отличной реакции сбитой девушки, обошлось без жертв.Пострадавшая была доставлена в больницу.